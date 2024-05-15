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11:53, 15 мая 2024Силовые структуры

Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор бывшему министру обороны ДНР

Апелляционный суд 15 мая рассмотрит жалобу на приговор экс-министру Стрелкову

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Первый апелляционный суд общей юрисдикции назначил на 15 мая слушания по апелляционной жалобе на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года заключения за публичные призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебное заседание пройдет в закрытом режиме.

25 января Мосгорсуд вынес обвинительный приговор Стрелкову. Его судили за закрытыми дверьми. Он заявлял о своей невиновности.

Стрелков был задержан и арестован 21 июля 2023 года. Его поместили в СИЗО «Лефортово», а расследованием дела, возбужденного по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ, занялись сотрудники ФСБ. По данным СМИ, заявление в Генпрокуратуру на экс-министра написал Дмитрий Петровский, бывший врач ЧВК «Вагнер».

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      Любовь Ширижик
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