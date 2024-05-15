Пересмотр приговора бывшему министру обороны ДНР Стрелкову перенесли

Суд отложил на 29 мая рассмотрение жалобы на приговор экс-министру ДНР Стрелкову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отложил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года заключения за публичные призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Причина переноса слушаний не указывается. Судебное заседание должно было пройти 15 мая в закрытом режиме.

25 января Мосгорсуд вынес обвинительный приговор Стрелкову. Его судили за закрытыми дверьми. Он заявлял о своей невиновности.

Стрелков был задержан и арестован 21 июля 2023 года. Его поместили в СИЗО «Лефортово», а расследованием дела, возбужденного по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ, занялись сотрудники ФСБ. По данным СМИ, заявление в Генпрокуратуру на экс-министра написал Дмитрий Петровский, бывший врач ЧВК «Вагнер».