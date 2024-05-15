Премьера Словакии ввели в искусственную кому

ТАЗ: премьера Словакии Фицо ввели в искусственную кому

Премьера Словакии Роберта Фицо после проведенной операции ввели в состояние искусственной комы. Об этом передает телеканал ТАЗ.

По данным издания, Фицо находится в искусственной коме. «Многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями», — отмечается в публикации. Критическая кровопотеря у Фицо не зафиксирована.

15 мая в Словакии совершили покушение на Фицо. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер.

Мужчина выстрелил в политика несколько раз из короткоствольного ружья, потом попытался скрыться, однако ему это не удалось. Очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего, которым оказался 71-летний уроженец города Левице.