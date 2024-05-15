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22:58, 15 мая 2024Мир

Премьера Словакии ввели в искусственную кому

ТАЗ: премьера Словакии Фицо ввели в искусственную кому
Роберт Фицо

Роберт Фицо . Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьера Словакии Роберта Фицо после проведенной операции ввели в состояние искусственной комы. Об этом передает телеканал ТАЗ.

По данным издания, Фицо находится в искусственной коме. «Многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями», — отмечается в публикации. Критическая кровопотеря у Фицо не зафиксирована.

15 мая в Словакии совершили покушение на Фицо. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер.

Мужчина выстрелил в политика несколько раз из короткоствольного ружья, потом попытался скрыться, однако ему это не удалось. Очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего, которым оказался 71-летний уроженец города Левице.

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      Марина Совина
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