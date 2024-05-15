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12:07, 15 мая 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о зачистке сообщений о суперлинии обороны ВСУ на Украине

Рогов: на Украине зачищают сообщения о суперлинии обороны ВСУ под Харьковом
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Александр Полегенько / ТАСС

На Украине начали удалять сообщения о суперлинии обороны в Харьковской области в социальных сетях и Telegram. Об информационной зачистке сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сейчас на подконтрольной режиму Зеленского территории идет информационная зачистка старых сообщений во время визита Зеленского в Харьковскую область, где говорилось о выстроенной суперлинии обороны», — отметил он.

Ранее директор Государственной службы транспорта Украины Александр Яковец заявил, что оборона ВСУ в Харьковской области состоит из трех линий. По его словам, самая надежная — третья линия, в которой есть железобетонные сооружения, находится на «определенном расстоянии» от границы.

В среду, 15 мая, стало известно о взятии Российской армией Волчанска в Харьковской области. По словам политолога Сергея Маркова, украинские военные оставили территорию города. Позже Национальная полиция Украины сообщила, что российские войска занимают улицы Волчанска.

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      Александр Курбатов
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