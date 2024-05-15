Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:23, 15 мая 2024Россия

Силы ПВО сбили несколько ракет над Севастополем. Что известно о последствиях инцидента?

Развожаев сообщил об отражении системой ПВО массированной атаки на Севастополь

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Севастополе в ночь на среду, 15 мая. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Все службы приведены в состояние боевой готовности. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя

Кроме того, перекрывалось движение автомобилей по Крымскому мосту.

Материалы по теме:
Российская армия наступает на Харьков. Чем это грозит Украине и как успехи на фронте изменят ход СВО?
Российская армия наступает на Харьков.Чем это грозит Украине и как успехи на фронте изменят ход СВО?
13 мая 2024
«Идет война на истощение» Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
«Идет война на истощение»Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
Сегодня
В Белгороде подъезд дома рухнул после обстрела ВСУ. Под завалами слышны крики. Главные кадры с места трагедии
В Белгороде подъезд дома рухнул после обстрела ВСУ. Под завалами слышны крики.Главные кадры с места трагедии
12 мая 2024

В районе аэродрома Бельбек сбили несколько ракет

Вскоре Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили, по предварительным данным, несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.

От упавших осколков в районе села Полюшко начался пожар, который потушила спасательная служба Севастополя. Повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Материалы по теме:
«Забирали в заложники стариков и детей» Жители Авдеевки — о боях за город, жизни под обстрелами и произволе ВСУ
«Забирали в заложники стариков и детей»Жители Авдеевки — о боях за город, жизни под обстрелами и произволе ВСУ
11 апреля 2024
«В бой вступают подготовленные бойцы» Как французский Иностранный легион мог оказаться на Украине и чем ответит Россия?
«В бой вступают подготовленные бойцы»Как французский Иностранный легион мог оказаться на Украине и чем ответит Россия?
6 мая 2024
Российские войска начали наступление на Харьков. Зеленский заявил, что Украина ждала этого
Российские войска начали наступление на Харьков.Зеленский заявил, что Украина ждала этого
10 мая 2024

Обломки упали в частном секторе

Позже глава Севастополя сообщил об отражении системой ПВО массированной воздушной атаки на город.

Обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе улицы Федоровской. Тип ракет, которыми было совершено нападение, уточняется. Данных о пострадавших нет.

Губернатор предупредил жителей, что на территории Севастополя могут находиться не сдетонировавшие суббоеприпасы.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили спустя час после объявления о его временном перекрытии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Силы ПВО сбили несколько ракет над Севастополем. Что известно о последствиях инцидента?

      Появились подробности обстрела Белгородской области

      В Швеции призвали отказаться от иранской ядерной сделки

      Россиянин описал дороги в Таджикистане фразой «на пятой точке оценил весь кайф»

      Нетаньяху возмутил израильских военных

      В памятнике Ленину нашли утерянную капсулу с посланием

      Найдена самая дешевая квартира России

      Эксперт оценил влияние возможного ввода войск НАТО на ход конфликта на Украине

      Эскортница пожаловалась на дискриминацию из-за профессии

      Китай обратился к Москве и Киеву с призывом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше