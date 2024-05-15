Силы ПВО сбили несколько ракет над Севастополем. Что известно о последствиях инцидента?
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Севастополе в ночь на среду, 15 мая. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.
Все службы приведены в состояние боевой готовности. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей
Кроме того, перекрывалось движение автомобилей по Крымскому мосту.
В районе аэродрома Бельбек сбили несколько ракет
Вскоре Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили, по предварительным данным, несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.
От упавших осколков в районе села Полюшко начался пожар, который потушила спасательная служба Севастополя. Повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
Обломки упали в частном секторе
Позже глава Севастополя сообщил об отражении системой ПВО массированной воздушной атаки на город.
Обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе улицы Федоровской. Тип ракет, которыми было совершено нападение, уточняется. Данных о пострадавших нет.
Губернатор предупредил жителей, что на территории Севастополя могут находиться не сдетонировавшие суббоеприпасы.
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили спустя час после объявления о его временном перекрытии.