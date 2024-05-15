В ЦСКА рассказали о тяжести травмы 20-летнего голкипера

Брейдо заявил, что у вратаря ЦСКА Торопа двойной перелом костей лицевого черепа

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о тяжести травмы голкипера Владислава Торопа. Его слова приводит «Матч ТВ».

Брейдо заявил, что у вратаря диагностировали двойной перелом костей лицевого отдела черепа и тяжелое сотрясение мозга. «Сейчас решается, он останется ли под наблюдением докторов в Санкт‑Петербурге, или на специальном медицинском автомобиле будет доставлен в Москву», — добавил он.

Тороп получил травму, столкнувшись с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в матче финала Пути РПЛ Кубка России. Поле 20-летний вратарь покинул на электрокаре скорой помощи.

ЦСКА проиграл «Зениту» в серии пенальти со счетом 4:5. Основное время завершилось нулевой ничьей.