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22:59, 15 мая 2024Спорт

«Зенит» вышел в финал Кубка России

«Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти и вышел в финал Кубка России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Зенит» обыграл ЦСКА и вышел в финал Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в основное время со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Первый матч между командами завершился со счетом 1:1.

По ходу матча вратарь ЦСКА Владислав Тороп получил травму головы, столкнувшись с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Отмечалось, что у него сильное сотрясение, но он находится в сознании.

«Зенит» сыграет в финале Кубка России с «Балтикой». Ранее калининградцы выбили из турнира «Спартак».

Финал Кубка России пройдет 2 июня на столичном стадионе «Лужники». Действующим обладателем титула является ЦСКА.

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