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04:49, 15 мая 2024Силовые структуры

Звездный хирург Хайдаров заявил о намерении продолжать работу

Звездный хирург Хайдаров заявил о намерении продолжить свою деятельность
Тимур Хайдаров

Тимур Хайдаров. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Звездный хирург Тимур Хайдаров после задержания двух врачей его клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик» заявил, что намерен и дальше вести профессиональную деятельность. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Ну, ее никто же не ограничил. Юридически я законопослушный гражданин», — сказал Хайдаров о продолжении работы.

По его словам, клиника соболезнует в связи с произошедшим с пациентом, которого не удалось спасти, и в интересах учреждения «выяснить действительные причины».

Задержанным — 45-летнему заведующему хирургическим отделением и 28-летнему хирургу — вменяется статья 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

16 февраля в клинике была проведена операция по шунтированию желудка продюсеру Петру Гаврилову, который страдал редкой формой ожирения. Через три дня после выписки он почувствовал себя плохо — ему вызвали скорую помощь, однако усилия врачей не увенчались успехом — он не выжил. СК приостановил деятельность клиники «Ай Кью Пластик» в части оказания услуг, связанных с оперативным вмешательством, и опечатал операционные помещения.

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      Марина Совина
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