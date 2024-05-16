Футболист «Енисея» рассказал о денежных требованиях со стороны участников драки

Футболист «Енисея» Хозин рассказал, что участники драки требовали от них деньги

Футболист красноярского «Енисея» Владимир Хозин рассказал, что участники драки на базе отдыха требовали от игроков деньги. Его слова приводит Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

«За все эти дни неоднократные звучали угрозы со стороны девушки Лили. Она говорила, что если мы не пойдем на ее финансовые условия, то все узнают о нас и ситуация будет против нас», — заявил Хозин.

Ранее в «Енисее» прокомментировали драку футболистов с отдыхающими. «Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали», — отметил генеральный директор красноярского клуба Дмитрий Федосеев.

15 мая стало известно, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили потасовку с другими отдыхающими турбазы. Очевидица заявила, что спортсмены нарушали правила поведения, их не смогла усмирить Росгвардия, после чего завязалась драка.