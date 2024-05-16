Роналду в два раза превзошел Месси по доходу

Футболист Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов года по версии Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Футболист заработал 260 миллионов долларов. Из них 200 миллионов он получил в клубе в качестве зарплаты. Второе место в рейтинге занял испанский игрок в гольф Джон Рам (218 миллионов). На третьем месте расположился форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Он заработал 135 миллионов, а значит, Роналду в два раза превзошел его.

В прошлом году Роналду также стал самым высокооплачиваемым спортсменом. Тогда он заработал 275 миллионов долларов.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства.