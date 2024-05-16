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07:52, 16 мая 2024Экономика

В России остановились заводы производителя водки «Хортица»

«Ведомости»: в России остановили работу заводы ГК «Традиции успеха»

Фото: Victor Lisitsin / Global Look Press

В России остановились заводы ГК «Традиции успеха», ранее принадлежавшей Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка. Об этом со ссылкой на близкие к группе источники сообщает газета «Ведомости».

По словам источников, предприятия, выпускавшие водку «Хортица», прекратили работу. Выпуск спиртного якобы перенесли на другие площадки в рамках контрактного производства. Сейчас он ведется «в незначительных объемах». По словам собеседников издания, это решение связано с уголовным преследованием нынешнего владельца группы — Александра Беспалова и переходом активов группы во временное управление Росимущества.

ГК «Традиции успеха» принадлежат два водочных завода в России — «Русский Север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах. В первом квартале она покинула топ-5 крупнейших производителей водки в стране. Годом ранее группа компаний занимала четвертую строчку рейтинга с показателем в 1,28 миллиона декалитров водки.

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В апреле 2023 года Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на заочный арест украинского бизнесмена Евгения Черняка (внесен в список экстремистов и террористов), владеющего компанией по производству водок «Хортица» и «Первак». Причиной стало финансирование Черняком Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года он перевел ВСУ более 500 миллионов рублей для совершения террористических актов в России. Также бизнесмен в июне приобрел для украинских военных товары на 90 миллионов рублей.

Ранее Генпрокуратура России подала иск об изъятии в доход государства активов Черняка. Ведомство требует через суд конфисковать у бизнесмена имущество и предприятия, а также бренд «Хортица». После начала спецоперации у заводов сменился владелец — новым собственником стал Александр Беспалов. Представители рынка считают, что это было сделано для «видимого отчуждения» активов в России.

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      Вячеслав Агапов
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