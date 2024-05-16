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00:53, 16 мая 2024Мир

Вице-премьер Словакии оценил состояние Фицо

Вице-премьер Словакии Тараба заявил, что жизни Фицо не угрожает опасность
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо не угрожает опасность, заявил вице-премьер страны Томаш Тараба в комментарии «Би-би-си».

«К счастью, насколько я могу судить, операция прошла хорошо, и я думаю, в конце концов он выживет. На данный момент его жизни ничего не угрожает», — сказал он.

15 мая в Словакии совершили покушение на Фицо. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер. Политика ввели в искусственную кому.

Мужчина выстрелил в политика несколько раз из короткоствольного ружья, потом попытался скрыться, однако ему это не удалось. Очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего, которым оказался 71-летний уроженец города Левице.

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      Сергей Грехов
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