Очевидица рассказала об обстановке в Военной академии в Петербурге после взрыва

Очевидица: взрывом в Военной академии в Петербурге выбило окно на первом этаже

В Санкт-Петербурге на территории Военной академии связи имени Буденного взрывом выбило окно на первом этаже здания. Об обстановке после инцидента рассказала очевидица в беседе с «Газетой.ру».

По словам местной жительницы, проходя мимо, она заметила машины спасательных служб — примерно 11 карет скорой помощи, три автомобиля полиции, и около восьми пожарных машин.

«На первом этаже не было одного окна. Паники не было, никого не эвакуировали, увозили на скорых только пострадавших. Дыма не было», — заявила женщина.