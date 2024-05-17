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05:38, 17 мая 2024Мир

Покушение на Фицо назвали малой частью сложной игры

Журналист Шафир заявил о причастности Запада к покушению на Фицо

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

В Словакии 15 мая было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Журналист-международник Тимур Шафир заявил в разговоре с «Царьградом», что произошедшее является «малой частью сложной игры» в международной политике.

По его мнению, курс, выбранный словацким политиком, вызывал недовольство в Брюсселе и в Лондоне, так как он был направлен на защиту суверенитета страны. «Существуют основания подозревать, что покушение могло быть срежиссировано, что оно не является результатом действий одиночки», — добавил эксперт.

Шафир объяснил, что в странах, где принимаются независимые политические решения, случаются события, угрожающие их суверенитету. «Выстрелы в Гандлове (...) могут восприниматься как сигнал с Запада о готовности к крайним мерам для сохранения своего влияния и контроля над будущим Европы и о том, что нет такого преступления, на которое бы Запад не пошёл ради сохранения своих щупалец на горле европейских народов», — подчеркнул журналист.

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Переход к актам индивидуального террора является стандартным признаком ослабления государств и режимов в них, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По его словам, у Вашингтона, Лондона и Брюсселя не получается полностью сломать политическую систему страны, и поэтому они «ломают конкретных лидеров».

Ранее стало известно, что в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу из города Левице, у которого было зарегистрированное оружие. Сам Фицо был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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      Маргарита Пименова
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