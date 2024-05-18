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21:48, 18 мая 2024Мир

В США назвали встречу Зеленского с Блинкеном пиаром и пропагандой

Экс-агент ЦРУ Джонсон: встречу Зеленского с Блинкеном снимали для пиара

Brendan Smialowski / Reuters

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве снимали для пиара и пропаганды, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, встречу снимали несколько камер, а сам видеоролик, опубликованный в Telegram-канале украинского лидера, заметно смонтирован.

«Все это — пиар и пропаганда», — сказал он.

14 мая Блинкен приехал в Киев, где встретился с Зеленским, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

С последним, в перерыве между переговорами, Блинкен сходил в киевский бар. Вместе они поели пиццу, после чего американский дипломат сыграл на гитаре вместе с местной группой.

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      Сергей Грехов
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