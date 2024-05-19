Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
4:1
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Локомотив М
2:0
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Сочи
2:3
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Лечче
0:2
Завершен
Аталанта
Италия - Серия А|37-й тур
Эдмонтон Ойлерз
5:1
3-й период
live
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 6-й матч
05:21, 19 мая 2024Спорт

Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

Усик согласен на незамедлительный реванш после победы над Фьюри

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик победил по очкам британца Тайсона Фьюри в титульном поединке, который прошел в ночь на 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Согласно контракту, им предстоит провести еще один бой, и украинец уже устно согласился на незамедлительный реванш.

Благодаря победе 37-летний Усик отобрал у Фьюри чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сохранил свои титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF), и таким образом стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Абсолютного чемпиона в этой весовой категории не было со времен британца Леннокса Льюиса, который объединил все пояса в ноябре 1999 года. Украинский тяжеловес также остается непобежденным: он выиграл все 22 боя из 22 на профессиональном ринге.

«Я планировал это с 2008 года. Победа не ради меня, а для моего Бога, моих фанатов, страны, матери, отца и детей. Я хочу пойти домой, отдохнуть, поесть, поспать и поцеловать жену», — сказал Усик после боя.

Фьюри, потерпевший первое поражение в профессиональной карьере, не согласился с исходом и намекнул на предвзятость судей из-за национальности соперника.

Мы оба провели хороший бой. Но они встали на стороне его страны. Не заблуждайтесь, я выиграл этот бой

Тайсон Фьюрибританский боксер

Теперь уже бывший 35-летний чемпион мира напомнил, что должен еще раз выйти на ринг с Усиком. Второй бой гарантирован контрактом и, как ожидается, состоится в ночь на 13 октября этого года.

Усик победил раздельным решением судей. В девятом раунде Фьюри был в нокдауне

Бой складывался непросто для украинца. Усик был активнее, несколько раз потряс оппонента и оказался лучше по итогам первых трех раундов (все трое судей после трех раундов насчитали одинаково — 29-28 в пользу украинца). Фьюри начал вторым номером и в стартовых трехминутках был пассивнее, но в своей привычной манере передразнивал соперника и заигрывал с публикой. В четвертом раунде британец перехватил инициативу, а в одном из эпизодов боксеры столкнулись головами, из-за чего у Усика открылось небольшое рассечение в области правой брови.

Александр Усик и Тайсон Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Хотя Усик не сбавлял в активности, в середине боя Фьюри начал действовать убедительнее и нанес сопернику несколько точных апперкотов. В шестом раунде в результате одного из таких ударов украинец был потрясен, но выдержал. Похожая картина наблюдалась и в седьмом раунде. К восьмому раунду Усик восстановился и выиграл его по очкам. Примерно за минуту до конца девятого Фьюри пропустил тяжелый удар слева, после чего украинец еще несколько раз пробил точно в голову и был готов нокаутировать соперника. Британец зашатался и упал на канаты, что считается нокдауном. Рефери начал отсчет, но время раунда почти сразу истекло, что спасло Фьюри. В 10 и 11 раундах Усик также был лучше, а Фьюри стал медленнее реагировать на действия оппонента и уже не мог «поймать» его апперкотом. В заключительном 12 раунде британский боксер имел незначительное преимущество, которое не повлияло на итог боя.

112:115, 114:113, 113:114
судейские записки боя Фьюри — Усик

Усик выиграл раздельным решением судей. Двое из них присудили ему победу и один посчитал, что Фьюри был лучше. Девятый раунд, в котором британец побывал в нокдауне, судьи единогласно отдали Усику со счетом 8-10. Фактически этот нокдаун фактически обеспечил украинцу победу — без него была бы ничья.

Бой прошел в Саудовской Аравии. В первом ряду сидел Криштиану Роналду

Состоявшийся в Эр-Рияде вечер бокса привлек внимание звезд мирового спорта и других известных личностей. Посмотреть на бой вживую приехал португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср». Он наблюдал за происходящим с первого ряда бок о бок с британским экс-чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа, который, возможно, побьется с победителем реванша. Исторический поединок посетили Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, которые разыгрывали звание абсолютного чемпиона почти 25 лет назад, а также многие другие легенды бокса. За Фьюри болел американец Райан Гарсия, который имеет многомиллионную аудиторию в соцсетях и считается одним из самых популярных боксеров современности. Поддержать Усика приехали бывший боксер Владимир Кличко, президент Украинской ассоциации футбола и обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко и голливудский актер, внук украинских мигрантов Лив Шрайбер. Кроме того, на вечере бокса был популярный певец и блогер Абдурозик.

Александр Усик

Александр Усик

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Масштабное событие привлекло даже внимание Ватикана: папа римский Франциск лично благословил специальный чемпионский пояс, подготовленный WBC для главного боя. Привычно не остался в стороне и рэпер Дрейк, который известен тем, что ставит крупные суммы на популярные спортивные события и регулярно проигрывает. В этот раз многократный обладатель «Грэмми» поставил на победу Фьюри и проиграл более 500 тысяч долларов.

Усик и Фьюри заработают десятки миллионов долларов

Гарантированные гонорары украинца и британца составят восемь и 20 миллионов долларов соответственно. Основной доход боксеры получат от продаж платных трансляций, выручка за которые будет разделена в соотношении 65 на 35 процентов в пользу Фьюри. По подсчетам различных источников, британский экс-чемпион может заработать в итоге порядка 115 миллионов долларов, Усик — около 60 миллионов долларов.

Турки Аль аш-Шейх, председатель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии, восхитился главным поединком вечера. «Бой века. Без сомнений. Эта ночь войдет в историю Эр-Рияда», — написал саудовский чиновник, добавив, что с нетерпением ждет реванша. В королевстве серьезно настроены и дальше вкладывать в бокс большие деньги: помимо второго боя между Усиком и Фьюри, саудовцы хотят организовать целую серию боев с участием ведущих боксеров современности.

Что думаешь? Оцени!
      Виктор Цаплин
      Обсудить
      Последние новости

      Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

      Российские военные призвали ВСУ сдаться в плен на авдеевском участке

      В Белгородской области сбили еще один беспилотник

      Над Черным морем заметили американский беспилотник

      МВД России объявило в розыск замглавы офиса Зеленского

      Украинские беспилотники пытались атаковать Кубань

      На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упал украинский дрон

      На Выборгской нефтебазе произошел хлопок

      В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

      Немецкий офицер усомнился в силах ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше