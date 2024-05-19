Усик согласен на незамедлительный реванш после победы над Фьюри

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик победил по очкам британца Тайсона Фьюри в титульном поединке, который прошел в ночь на 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Согласно контракту, им предстоит провести еще один бой, и украинец уже устно согласился на незамедлительный реванш.

Благодаря победе 37-летний Усик отобрал у Фьюри чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сохранил свои титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF), и таким образом стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Абсолютного чемпиона в этой весовой категории не было со времен британца Леннокса Льюиса, который объединил все пояса в ноябре 1999 года. Украинский тяжеловес также остается непобежденным: он выиграл все 22 боя из 22 на профессиональном ринге.

«Я планировал это с 2008 года. Победа не ради меня, а для моего Бога, моих фанатов, страны, матери, отца и детей. Я хочу пойти домой, отдохнуть, поесть, поспать и поцеловать жену», — сказал Усик после боя.

Фьюри, потерпевший первое поражение в профессиональной карьере, не согласился с исходом и намекнул на предвзятость судей из-за национальности соперника.

Мы оба провели хороший бой. Но они встали на стороне его страны. Не заблуждайтесь, я выиграл этот бой Тайсон Фьюри британский боксер

Теперь уже бывший 35-летний чемпион мира напомнил, что должен еще раз выйти на ринг с Усиком. Второй бой гарантирован контрактом и, как ожидается, состоится в ночь на 13 октября этого года.

Усик победил раздельным решением судей. В девятом раунде Фьюри был в нокдауне

Бой складывался непросто для украинца. Усик был активнее, несколько раз потряс оппонента и оказался лучше по итогам первых трех раундов (все трое судей после трех раундов насчитали одинаково — 29-28 в пользу украинца). Фьюри начал вторым номером и в стартовых трехминутках был пассивнее, но в своей привычной манере передразнивал соперника и заигрывал с публикой. В четвертом раунде британец перехватил инициативу, а в одном из эпизодов боксеры столкнулись головами, из-за чего у Усика открылось небольшое рассечение в области правой брови.

Александр Усик и Тайсон Фьюри Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Хотя Усик не сбавлял в активности, в середине боя Фьюри начал действовать убедительнее и нанес сопернику несколько точных апперкотов. В шестом раунде в результате одного из таких ударов украинец был потрясен, но выдержал. Похожая картина наблюдалась и в седьмом раунде. К восьмому раунду Усик восстановился и выиграл его по очкам. Примерно за минуту до конца девятого Фьюри пропустил тяжелый удар слева, после чего украинец еще несколько раз пробил точно в голову и был готов нокаутировать соперника. Британец зашатался и упал на канаты, что считается нокдауном. Рефери начал отсчет, но время раунда почти сразу истекло, что спасло Фьюри. В 10 и 11 раундах Усик также был лучше, а Фьюри стал медленнее реагировать на действия оппонента и уже не мог «поймать» его апперкотом. В заключительном 12 раунде британский боксер имел незначительное преимущество, которое не повлияло на итог боя.

112:115, 114:113, 113:114 судейские записки боя Фьюри — Усик

Усик выиграл раздельным решением судей. Двое из них присудили ему победу и один посчитал, что Фьюри был лучше. Девятый раунд, в котором британец побывал в нокдауне, судьи единогласно отдали Усику со счетом 8-10. Фактически этот нокдаун фактически обеспечил украинцу победу — без него была бы ничья.

Бой прошел в Саудовской Аравии. В первом ряду сидел Криштиану Роналду

Состоявшийся в Эр-Рияде вечер бокса привлек внимание звезд мирового спорта и других известных личностей. Посмотреть на бой вживую приехал португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср». Он наблюдал за происходящим с первого ряда бок о бок с британским экс-чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа, который, возможно, побьется с победителем реванша. Исторический поединок посетили Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, которые разыгрывали звание абсолютного чемпиона почти 25 лет назад, а также многие другие легенды бокса. За Фьюри болел американец Райан Гарсия, который имеет многомиллионную аудиторию в соцсетях и считается одним из самых популярных боксеров современности. Поддержать Усика приехали бывший боксер Владимир Кличко, президент Украинской ассоциации футбола и обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко и голливудский актер, внук украинских мигрантов Лив Шрайбер. Кроме того, на вечере бокса был популярный певец и блогер Абдурозик.

Александр Усик Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Масштабное событие привлекло даже внимание Ватикана: папа римский Франциск лично благословил специальный чемпионский пояс, подготовленный WBC для главного боя. Привычно не остался в стороне и рэпер Дрейк, который известен тем, что ставит крупные суммы на популярные спортивные события и регулярно проигрывает. В этот раз многократный обладатель «Грэмми» поставил на победу Фьюри и проиграл более 500 тысяч долларов.

Усик и Фьюри заработают десятки миллионов долларов

Гарантированные гонорары украинца и британца составят восемь и 20 миллионов долларов соответственно. Основной доход боксеры получат от продаж платных трансляций, выручка за которые будет разделена в соотношении 65 на 35 процентов в пользу Фьюри. По подсчетам различных источников, британский экс-чемпион может заработать в итоге порядка 115 миллионов долларов, Усик — около 60 миллионов долларов.

Турки Аль аш-Шейх, председатель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии, восхитился главным поединком вечера. «Бой века. Без сомнений. Эта ночь войдет в историю Эр-Рияда», — написал саудовский чиновник, добавив, что с нетерпением ждет реванша. В королевстве серьезно настроены и дальше вкладывать в бокс большие деньги: помимо второго боя между Усиком и Фьюри, саудовцы хотят организовать целую серию боев с участием ведущих боксеров современности.