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00:37, 20 мая 2024Спорт

Костя Цзю оценил победу Усика над Фьюри

Костя Цзю: Усика нельзя считать величайшим боксером в истории в тяжелом весе

Фото: Action Images / Reuters / Andrew Couldridge

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю оценил победу украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Sport24.

«Рад за украинца. Он действительно большой молодец! Сашу нельзя считать величайшим боксером в истории в тяжелом весе! Что значит величайший? Усик только на середине своей карьеры», — отметил Цзю.

По мнению бывшего чемпиона, завоевание Усиком титула абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе очень важно. При этом Цзю посчитал, что оно не делает украинца величайшим среди тяжеловесов.

В ночь на 19 мая в Саудовской Аравии прошел бой Усика и Фьюри. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Поражение стало для Фьюри первым в карьере, до этого в его активе было 34 победы и ничья. Усик остался непобежденным, выиграв 22-й бой на профессиональном ринге.

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      Андрей Стрельцов
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