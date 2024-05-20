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08:39, 20 мая 2024Экономика

Россиян призвали опасаться бабушек-кошатниц с деменцией

Эксперт Лазовский призвал обращать внимание на соседей при выборе вторички

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При выборе вторичной недвижимости россиянам обязательно следует обратить внимание на соседей. Таким советом с Life поделился владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

По словам эксперта, покупатели обычно не обращают внимание на этот момент и совершают таким образов большую ошибку. Лазовский уверен, что жизнь даже в самой идеальной квартире может превратиться в кошмар, если рядом оказались проблемные соседи. Он добавил, что некоторые собственники продают квартиру именно из-за такого соседства.

«Бабушка-кошатница с деменцией на лестничной площадке заставит вас продавать квартиру через месяц», — уверен Лазовский. Неприятным окажется и соседство с любителями вечеринок в коттеджном поселке.

Ранее в столице была найдена квартира с самой маленькой площадью. Объект размером 14,1 квадратного метра находится в Новой Москве. Квартиру можно приобрести за 4,85 миллиона рублей.

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      Мария Черкасова
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