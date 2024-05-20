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09:03, 20 мая 2024Путешествия

Россиянка побывала в Узбекистане и предостерегла туристов от семи ошибок

Фото: Farhodjon Chinberdiev / Unsplash

Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала, какие семь ошибок туристам не стоит совершать. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор посоветовала туристам никогда не отказываться от хлеба, который в азиатской стране предлагают в знак почтения и уважения. По ее словам, хорошим тоном будет доброжелательность к местным жителям и готовность пообщаться. «Тут принято поддерживать разговор, а не молча отворачиваться и идти дальше», — отметила она.

Россиянка также предостерегла путешественников от ругани на узбекском языке, а также от открытого проявления чувств. «Обниматься и тем более целоваться на улице не стоит. Да и за руки держаться тоже не принято», — пояснила она.

Кроме того, блогерша порекомендовала гостям Узбекистана закрывать плечи и колени и отказаться от вызывающей одежды. Еще в разговоре важно проявлять уважение к старшим. «Тот, кто начинает критиковать своих родителей или старших родственников, сразу падает в глазах узбеков», — добавила она.

Наконец, автор обратила внимание на привычку торговаться. «Покупателя, который просто соглашается на первую цену (а она может быть завышена в несколько раз) уважают немного меньше, чем тех, кто умеет виртуозно сбивать ценник и получать свою выгоду», — заключила блогерша.

Другая путешественница подслушала разговор узбеков в Ташкенте и раскрыла их отношение к России. Она поняла, что в Узбекистане россиян считают товарищами и друзьями.

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      Мария Борисова
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