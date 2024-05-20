Россиянка побывала в Узбекистане и развеяла популярные мифы о стране

Российская тревел-блогерша побывала в Узбекистане и развеяла популярные мифы о стране. Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, друзья отговаривали ее от поездки в Узбекистан в одиночку, поскольку считали затею опасной. «Я не послушала их и рискнула. Уверяю вас, Узбекистан — самая безопасная страна, в которой я была», — объяснила она.

Блогерша подчеркнула, что в этой стране можно спокойно гулять допоздна и при этом чувствовать себя комфортно. Также она заметила чистоплотность узбеков. «Не знаю, откуда пошел этот миф, что в Узбекистане нельзя есть на улице, и что узбеки готовят еду в антисанитарных условиях. Я вас уверяю, узбеки – невероятно чистоплотные люди, у них всегда и везде все чисто, даже в кишлаке», — заверила она.

Кроме того, туристка обратила внимание на миф, что россиянам не рады в Узбекистане. «Русские для узбеков как браться, убедилась в этом на себе. Знаете, как ко мне обращались узбеки и узбечки? "Подруга" или "сестра"», , — заключила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи. В частности, она заметила, что в этой стране не принято, чтобы мужчина общался с женщиной, у которой есть муж.

