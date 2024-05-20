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16:09, 20 мая 2024Путешествия

Российский авиаконструктор решил испытать самодельный самолет и не выжил

Mash: авиаконструктор Буевич погиб во время испытаний самодельного самолета

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российский авиаконструктор Игорь Буевич решил испытать самодельный самолет и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Непредвиденная ситуация произошла в Суздальском районе Владимирской области в воскресенье, 19 мая. Отмечается, что 62-летний инженер-конструктор и пилот-испытатель работал над воздушным судном на протяжении пяти лет.

Самолет весил около 250 килограммов, мог складываться и даже помещался в багажник автомобиля. Лайнер оказался настолько легким, что его подбросил шквалистый ветер во время тестового заезда по взлетной полосе. В результате он рухнул с высоты нескольких десятков метров на землю.

Спасти летчика не удалось. По данным источника, транспортная полиция и Следственный комитет начали проверку произошедшего.

Ранее летевший в Красноярск самолет экстренно сменил курс и сел в другом городе из-за больного пассажира на борту. У 35-летнего мужчины случился сердечный приступ, и он потерял сознание.

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      Фариза Бацазова
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