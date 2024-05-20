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16:09, 20 мая 2024Спорт

Стало известно о возможном переходе российских фигуристов в сборную США

Российские фигуристы Морозов и Еременко задумались о переходе в сборную США

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко, выступающие в танцах на льду, вновь задумались о смене спортивного гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Морозов имеет российское, американское и французское гражданство. По информации источника, с юридической точки зрения переход в сборную США осуществить легче, чем во французскую команду.

В ноябре 2023-го стало известно, что дуэт длительное время рассматривал возможность перехода в сборную Франции. Ожидалось, что фигуристы будут заниматься в США под руководством отца Аннабель — тренера и хореографа Николая Морозова. Однако во Франции опровергли информацию о контактах с россиянами по этому вопросу.

Пара выступает вместе с февраля 2023 года, сезон-2023/2024 они пропустили. Ранее Морозов каталась с Андреем Багиным и Дэвидом Нарижным, Еременко — с Софией Шевченко.

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      Дарья Коршунова
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