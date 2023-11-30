Во Франции оценили новость о желании российских фигуристов сменить гражданство

Во Франции опровергли контакты с российскими фигуристами Морозов и Еременко

Руководитель отдела внешних коммуникаций Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Агата Жанна оценила новость о том, что российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко хотят сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит Sport24.

Жанна опровергла сообщения, добавив, что у федерации не было контактов с российскими спортсменами. Отмечается, что пара не выходила с FFSG на связь.

29 ноября стало известно, что дуэт на протяжении полугода рассматривает вариант с переходом в сборную Франции. По информации РИА Новости, фигуристы будут заниматься в США под руководством отца Аннабель — тренера и хореографа Николая Морозова.

22-летняя Морозов имеет российское, французское и американское гражданство. Вместе с Еременко она выступает с февраля 2023 года.