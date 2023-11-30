Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
ЛАСК
Лига Европы|Группа E. 5-й тур
Марсель
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига Европы|Группа B. 5-й тур
Вильярреал
Сегодня
23:00 (Мск)
Панатинаикос
Лига Европы|Группа F. 5-й тур
Хеккен
Сегодня
23:00 (Мск)
Байер
Лига Европы|Группа H. 5-й тур
17:47, 30 ноября 2023Спорт

Во Франции оценили новость о желании российских фигуристов сменить гражданство

Во Франции опровергли контакты с российскими фигуристами Морозов и Еременко

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Руководитель отдела внешних коммуникаций Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Агата Жанна оценила новость о том, что российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко хотят сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит Sport24.

Жанна опровергла сообщения, добавив, что у федерации не было контактов с российскими спортсменами. Отмечается, что пара не выходила с FFSG на связь.

29 ноября стало известно, что дуэт на протяжении полугода рассматривает вариант с переходом в сборную Франции. По информации РИА Новости, фигуристы будут заниматься в США под руководством отца Аннабель — тренера и хореографа Николая Морозова.

22-летняя Морозов имеет российское, французское и американское гражданство. Вместе с Еременко она выступает с февраля 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      12 морпехов погибли на полигоне в Ростовской области. Они разожгли костер среди боеприпасов

      Казахстан закупит военные самолеты в странах НАТО

      В США допустили взятие Россией Одессы и Харькова

      Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Петербурге

      В Москве сотни человек эвакуировали из здания из-за утечки токсичного вещества

      Названа причина появления приступов мигрени

      Россиянкам назвали модную замену пуховикам

      Полковника полиции арестовали по делу о миллионной взятке

      Известный российский комик оценил перспективу жизни в другой стране

      На Wildberries зафиксировали рекордную сумму за отказ от товара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости