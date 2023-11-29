Российские фигуристы захотели сменить спортивное гражданство. Как на это отреагировали в стране?

Российские фигуристы Морозов и Еременко захотели выступать за сборную Франции

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Аннабель Морозов и Игорь Еременко захотели сменить спортивное гражданство. Дуэт на протяжении полугода рассматривал вариант с переходом в сборную Франции. По информации источника РИА Новости, пара уже покинула Россию и вылетела в США.

Отмечается, что Морозов и Еременко также сменят тренерский штаб. Фигуристы ушли из группы Анжелики Крыловой и будут заниматься под руководством отца партнерши — тренера и хореографа Николая Морозова.

Сами фигуристы информацию о смене гражданства пока не комментировали.

В России поддержали решение пары сменить сборную

Тренер Александр Жулин заявил «Матч ТВ», что в России сейчас хватает хороших танцевальных пар и без дуэта Морозов и Еременко.

А так у этого дуэта появится шанс хоть где‑то выступать — на чемпионатах Европы, мира. Здорово, молодцы

Александр Жулин

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала желание танцевальной пары выступать за Францию логичным. По ее словам, фигуристам давно нужно было сменить гражданство.

Морозов и Еременко встали в пару в феврале 2023 года

В сезоне-2023/2024 пара полноценно не приняла участия ни в одном турнире. На этапе в Гран-при России в Красноярске Морозов столкнулась на раскатке с Елизаветой Шанаевой и получила рассечение ноги коньком. Спортсмены смогли показать ритм-танец, однако с произвольной программы снялись.

Дуэт Морозов и Еременко образовался зимой 2023 года после того, как распалась пара фигуристки с Девидом Нарижным. Ранее она также выступала с Андреем Багиным, вместе с которым становилась победителем и призером финала Кубка России.

Еременко до 2022 года катался с Софьей Шевченко. Вместе они выигрывали финал Гран-при среди юниоров и завоевывали бронзу на юниорском чемпионате мира.

Ранее еще несколько российских фигуристов сменили спортивное гражданство

В мае 2023 года гражданство сменили Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Танцевальная пара теперь представляет сборную Грузии.

Переход дочери тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе и сына актера Бориса Смолкина вызвал широкий резонанс

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил смену гражданства, отметив, что на подготовку пары не были затрачены деньги. При этом другому спортсмену, Дарио Чиризано, отказали в переходе в сборную Чехии из-за вложенных в него средств.

Ранее сборные сменили еще несколько российских фигуристов. Анастасия Губанова выиграла чемпионат Европы-2023 под грузинским флагом. Владимир Самойлов, занимавшийся у Тутберидзе и Евгения Плющенко, выступает за Польшу. Вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров Софья Самоделкина, заявившая о желании представлять Казахстан, получила разрешение принять участие в чемпионате страны.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.