Стало известно о желании российских фигуристов сменить спортивное гражданство

Российские фигуристы Морозов и Еременко захотели сменить спортивное гражданство

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко захотели сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника.

Как стало известно, выступающая в танцах на льду пара рассматривает вариант с переходом в сборную Франции. Отмечается, что желание сменить флаг у фигуристов появилось около полугода назад. При этом спортсмены рассчитывают выступить на чемпионате России, который пройдет в конце декабря.

Ранее РИА Новости сообщило, что пара прекратила работу с тренером Анжеликой Крыловой. По информации источника, фигуристы будут заниматься в США под руководством отца партнерши — тренера и хореографа Николая Морозова.

22-летняя Морозов имеет российское, французское и американское гражданство. Вместе с Еременко она выступает с февраля 2023 года.