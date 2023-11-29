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10:49, 29 ноября 2023Спорт

Стало известно о желании российских фигуристов сменить спортивное гражданство

Российские фигуристы Морозов и Еременко захотели сменить спортивное гражданство

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко захотели сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника.

Как стало известно, выступающая в танцах на льду пара рассматривает вариант с переходом в сборную Франции. Отмечается, что желание сменить флаг у фигуристов появилось около полугода назад. При этом спортсмены рассчитывают выступить на чемпионате России, который пройдет в конце декабря.

Ранее РИА Новости сообщило, что пара прекратила работу с тренером Анжеликой Крыловой. По информации источника, фигуристы будут заниматься в США под руководством отца партнерши — тренера и хореографа Николая Морозова.

22-летняя Морозов имеет российское, французское и американское гражданство. Вместе с Еременко она выступает с февраля 2023 года.

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      Дарья Коршунова
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