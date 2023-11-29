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12:07, 29 ноября 2023Спорт

Тарасова оценила желание российских фигуристов сменить спортивное гражданство

Тарасова назвала желание Морозов и Еременко перейти в сборную Франции логичным

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила желание российских фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Еременко сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова назвала желание танцевальной пары выступать за Францию логичным. «Я слышала, что они хотят перейти. Им давно нужно было это сделать. Но жалко терять такую пару», — отметила специалист.

Ранее 29 ноября стало известно, что дуэт на протяжении полугода рассматривает вариант с переходом в сборную Франции. По информации РИА Новости, фигуристы будут заниматься в США под руководством отца партнерши — тренера и хореографа Николая Морозова.

22-летняя Морозов имеет российское, французское и американское гражданство. Вместе с Еременко она выступает с февраля 2023 года.

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      Дарья Коршунова
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