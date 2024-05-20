Глава Института Р. Пола Макадамс: Блинкен в Киеве обсудил конец срока Зеленского

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Киев, чтобы обсудить конец срока президентских полномочий украинского лидера Владимира Зеленского. Цель поездки главы Госдепартамента Соединенных Штатов раскрыл директор американского Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс на YouТube-канале RonPaulLibertyReport.

«В это затруднительное положение вмешался Энтони Блинкен.(…) Я думаю, главной целью его визита стала задача поговорить с правительством Украины и попробовать понять, что делать с этой проблемой», — заявил Макадамс.

По словам главы института, Вашингтону было важно урегулировать вопрос президентских полномочий Зеленского, так как иначе возникли бы юридические сложности в переговорах властей США с украинским лидером.

Срок полномочий президента Украины истек 20 мая.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон назвал визит Блинкена на Украину частью пиар-компании и элементом пропаганды.