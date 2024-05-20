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03:49, 20 мая 2024Из жизни

Женщина поплатилась жизнью за эксперименты с сексом

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

В Великобритании врачи не смогли спасти танцовщицу, пристрастившуюся к экспериментам с сексом. Об этом сообщает BBC News.

26-летняя британка Джорджия Брукс состояла в официальных отношениях с 31-летним Люком Кэнноном. Оба познакомили с партнером своих родителей и близких родственников. Однако 2 февраля 2022 года произошла трагедия: Кэннон позвонил в службу спасения, потому что Брукс была без сознания. Девушку увезли в больницу на скорой, но не смогли спасти. Причиной смерти оказалось удушение. Как выяснилось, Брукс и Кэннон тем вечером приняли несколько наркотических препаратов и занялись сексом, в ходе которого мужчина начал душить партнершу.

Кэннон приехал в больницу вместе с Брукс. Узнав, что она поплатилась жизнью за его действия во время секса, мужчина сбежал через пожарный выход. Спустя сутки его нашли недалеко от больницы висящим в лесу на дереве. Кэннон расстался с жизнью, поскольку не мог смириться со случившимся.

Расследование происшествия шло несколько лет. После изучения содержимого смартфонов Брукс и Кэннона следователи пришли к выводу, что сексуальная асфиксия была практикой, на которую Брукс согласилась добровольно. В их отношениях присутствовали и другие необычные сексуальные практики. Суд пришел к выводу, что смерть женщины произошла случайно. Под воздействием наркотиков Кэннон просто не рассчитал силу нажима.

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Ранее основательница фонда Teach Us Consent («Научи нас согласию»), Шанель Контос предупредила об опасности сексуальной асфиксии. Удушение производится, когда партнер нажимает на шею другого или сжимает ее, что приводит к внутренней блокаде дыхательных путей. Давление на шею перекрывает кровоток, что приводит к застою крови в мозге и, как следствие, головокружению из-за падения уровня кислорода и повышению уровня углекислого газа в крови.

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      Алиса Дмитриева
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