Женщина поплатилась жизнью за эксперименты с сексом

В Великобритании врачи не смогли спасти танцовщицу, пристрастившуюся к экспериментам с сексом. Об этом сообщает BBC News.

26-летняя британка Джорджия Брукс состояла в официальных отношениях с 31-летним Люком Кэнноном. Оба познакомили с партнером своих родителей и близких родственников. Однако 2 февраля 2022 года произошла трагедия: Кэннон позвонил в службу спасения, потому что Брукс была без сознания. Девушку увезли в больницу на скорой, но не смогли спасти. Причиной смерти оказалось удушение. Как выяснилось, Брукс и Кэннон тем вечером приняли несколько наркотических препаратов и занялись сексом, в ходе которого мужчина начал душить партнершу.

Кэннон приехал в больницу вместе с Брукс. Узнав, что она поплатилась жизнью за его действия во время секса, мужчина сбежал через пожарный выход. Спустя сутки его нашли недалеко от больницы висящим в лесу на дереве. Кэннон расстался с жизнью, поскольку не мог смириться со случившимся.

Расследование происшествия шло несколько лет. После изучения содержимого смартфонов Брукс и Кэннона следователи пришли к выводу, что сексуальная асфиксия была практикой, на которую Брукс согласилась добровольно. В их отношениях присутствовали и другие необычные сексуальные практики. Суд пришел к выводу, что смерть женщины произошла случайно. Под воздействием наркотиков Кэннон просто не рассчитал силу нажима.

Ранее основательница фонда Teach Us Consent («Научи нас согласию»), Шанель Контос предупредила об опасности сексуальной асфиксии. Удушение производится, когда партнер нажимает на шею другого или сжимает ее, что приводит к внутренней блокаде дыхательных путей. Давление на шею перекрывает кровоток, что приводит к застою крови в мозге и, как следствие, головокружению из-за падения уровня кислорода и повышению уровня углекислого газа в крови.