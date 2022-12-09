Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:07, 9 декабря 2022Забота о себе

Сексолог предупредила женщин об опасности распространенного секс-фетиша

Сексолог Шанель Контос: удушение в партнерском сексе навязано порнографией и опасно

Фото: Ramez E. Nassif / Unsplash

Партнерский секс с удушением навязан порнографией и может быть опасен, предупредила основательница фонда Teach Us Consent («Научи нас согласию»), директор Центра изучения секса и гендерного равенства при аналитическом центре Австралийский институт Шанель Контос. Об опасности распространенного секс-фетиша она рассказала в колонке для The Guardian.

По словам Контос, ей было 19 лет, когда рассказавший ей о любви к удушению приятель назвал свое пристрастие «не таким уж странным». Однако эксперты, продолжила сексолог, предупреждают: это, может быть, и не странно, но может угрожать здоровью. «Удушение производится, когда партнер нажимает на шею другого или сжимает ее, что приводит к внутренней блокаде дыхательных путей. Давление на шею перекрывает кровоток, что приводит к застою крови в мозге и, как следствие, головокружению из-за падения уровня кислорода и повышению уровня углекислого газа в крови», — объяснила она механизм, благодаря которому некоторые из-за удушения чувствуют прилив сексуального желания.

Безопасного варианта подобной сексуальной игры нет, подчеркнула она, поэтому решение о ней должны принимать оба партнера заранее. Кроме того, сексолог привела данные исследования, проведенного в США среди студенток. 58 процентов опрошенных девушек заявили, что их душили во время секса, и значительная их часть признались, что соглашались на это только ради партнера. «Проблема не только в том, что женщин душат во время секса без согласия, но и в том, что соглашаются они не потому, что сами того хотят, а полагают, что это заводит мужчину», — сетует Контос, списывая популярность удушения без согласия с частым использованием такого сюжета в порнографических фильмах.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

При этом, продолжила Контос, мужчины тоже не всегда понимают, зачем душат девушек без согласия, и привела пример из собственной жизни. «Мы целовались без фанатизма, и вдруг он положил мне ладонь на шею и начал душить. Я убрала его руку, спросила, зачем он это делает. А он ответил, что не знает и думал, что мне понравится. Узнав, что мне не понравилось, искренне удивился», — поделилась воспоминанием она.

Ранее сексолог Несс Купер объяснила важность разговоров во время секса и дала советы парам. По словам Купер, сексуальное желание и возбуждение возникают в мозге, поэтому важно правильно его стимулировать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Пожар в ТЦ «Мега Химки» в Москве сняли на видео
В Польше обозначили Германии условия для сохранения своего положения
США захотели ввести новые ограничения против России за нарушения прав человека
Пожару в ТЦ «МЕГА Химки» под Москвой присвоили повышенный ранг сложности
Сексолог предупредила женщин об опасности распространенного секс-фетиша
Соседи разделись догола ради календаря для больной раком женщины
Россияне раскрыли траты на новогодние подарки
Раскрыто влияние сербских граждан на отношения Сербии и России
В России назвали размер полученных взяток в 2022 году
В США оценили действия российских Су-27 в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.