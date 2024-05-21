Финалист Лиги чемпионов заинтересовался футболистом «Краснодара»

Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась футболистом «Краснодара» Сперцяном

Руководство дортмундской «Боруссии» заинтересовалось полузащитником «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном. Об этом в Telegram-канале сообщил портал Transfermarkt.

По информации источника, немецкий клуб рассматривает в 23-летнем футболисте замену уходящему по окончании сезона Марко Ройсу. Отмечается, стоимость Сперцяна составляет 18 миллионов евро.

7 мая «Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024. В 1/2 финала турнира команда выбила французский ПСЖ. В чемпионате Германии дортмундцы заняли пятое место.

Сперцян имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года хавбек выступает за сборную Армении. Он является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне чемпионата России футболист провел в составе команды 32 матча во всех турнирах, забив семь мячей и отдав семь результативных передачах.