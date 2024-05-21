В России объяснили отказ ООН принять проект Москвы об оружии в космосе

Депутат выразил сожаление из-за отказа ООН принять проект об оружии в космосе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил отказ Совета Безопасности ООН принять инициированный Москвой проект о неразмещении оружия в космосе. В беседе с «Лентой.ру» депутат выразил сожаление из-за подобного решения.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. До этого комитет ООН 1 ноября 2022 года одобрил проект документа о предотвращении гонки вооружений в космосе, который был предложен российской стороной. Соавторами выступили 18 государств.

«К сожалению, это серьезное действие, которое предпринял Запад. Перед этим они всячески пытались обвинять Россию в том, что она проводит политику вооружения в космосе. Понятна цель этих предварительных атак, чтобы мы обратились с резолюцией о прекращении, нас поддержало большое количество стран, включая Китай. Мы видим, как к этому отнесся Запад. Мы понимаем, что они пытаются делать, и это, к сожалению, может привести к гонке вооружений в космосе», — сказал Чепа.

Это очень сложный вопрос, и это очень негативное решение, которое приняли западные страны, отклонив нашу резолюцию. Это говорит о том, кто прав, а кто придерживается двойных стандартов Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

14 мая стало известно, что Конгресс потребовал от главы Пентагона Ллойда Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе. Остин должен отчитаться не позднее конца февраля 2025 года. Поводом для интереса членов Конгресса к космосу стала якобы «российская угроза» США.

В феврале президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию назвал вбросом сообщения о планах России разместить ядерное оружие в космосе.