Во Франции поддержали решение МУС добиваться ордера на арест Нетаньяху

Франция поддержала МУС, чей прокурор будет добиваться ордера на арест Нетаньяху

Во Франции заявили о поддержке Международного уголовного суда (МУС), чей главный прокурор Карим Хан будет добиваться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны страны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС. Такую позицию выразили во французском МИД.

«Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любой ситуации», — отмечается в сообщении ведомства.

Министерство напомнило, что Париж 7 октября 2023 года осудил атаки ХАМАС. В МИД также отметили, что движение «само документировало свои нападения на гражданское население».

Напомним, 20 мая прокурор МУС Карим Хан запросил выдачу ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».

Сам Нетаньяху отверг претензии Международного уголовного суда, обвинив гаагского прокурора Карима Хана в антисемитизме.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает требование прокурора МУС.