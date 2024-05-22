Фридман потребовал от Люксембурга компенсации за санкции. Бизнесмен хочет полтора триллиона рублей

Бизнесмен РФ Фридман потребовал от Люксембурга $15,8 млрд за заморозку активов

Российский бизнесмен Михаил Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Основатель Альфа-банка пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в 15,8 миллиарда евро (порядка полтора триллиона рублей).

Бизнесмен заявил, что блокировкой его активов Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года между Бельгией и Люксембургом, а также Советским Союзом (и Россией как его правопреемницей) о взаимной защите капиталовложений. Заморозку своих активов Фридман расценивает как незаконную экспроприацию.

Спор между Фридманом и Люксембургом может дойти до суда

По информации «Ведомостей», предложение о выплате компенсаций было направлено властям Люксембурга еще в феврале, однако представители Фридмана за это время все еще не получили ответа. Сторона российского бизнесмена имеет право обратиться в комиссию ООН по праву международной торговли или в Стокгольмский арбитраж в случае отказа.

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Согласно тексту инвестиционного договора 1989 года, капиталовложения инвесторов не могут быть экспроприированы или национализированы. Единственное исключение — случаи, когда решение принято исходя из общественных интересов и при этом не является дискриминационным. Такие меры должны сопровождаться выплатой возмещения, которое выплачивается инвесторам без задержки в свободно конвертируемой валюте.

Если спор Фридмана с Люксембургом дойдет до суда, разрешение дела будет зависеть от интерпретации положений договора, пояснила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Строго говоря, заморозка активов не является экспроприацией, так как лицо продолжает ими владеть, отметила эксперт.

Фридман владеет пакетами акций ряда люксембургских компаний, включая CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через эти компании он инвестировал в различные юрисдикции и секторы, в том числе в Альфа-банк и Amsterdam Trade Bank, телекоммуникационные компании Veon и Turkcell, фармацевтическую группу Emma Healthcare и другие фирмы.

Суд в Люксембурге ранее исключить Фридмана из санкционных списков

В начале апреля европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге снял санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена. В отношении бизнесменов отменяются постановления Совета Евросоюза (ЕС) «в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц», заявил председатель суда. Позднее выяснилось, что бизнесмены остались под санкциями, несмотря на решение суда.

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«Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства», — сообщил представитель Евросоюза. Отмечается, что решения суда касаются юридических требований, а не политики санкций ЕС в целом.

15,8 миллиарда евро — лишь примерно подсчитанная сумма, на которую ориентируется Фридман в споре с властями Люксембурга. В такую сумму он оценил общую стоимость замороженных в рамках исполнения санкций Евросоюза активов в стране. При этом, из-за санкций бизнесмен не имеет права пользоваться услугами экспертов-оценщиков из ЕС, а его компании, базирующиеся в Люксембурге, не могут делиться с ним финансовой информацией.