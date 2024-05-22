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11:30, 22 мая 2024Мир

МИД ответил на предположения США о запуске Россией противоспутникового аппарата

Рябков: РФ не будет реагировать на вбросы о запуске противоспутникового аппарата

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Москва не будет реагировать на вбросы США о запуске противоспутникового аппарата. Так на подобные предположения американской стороны ответил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона. Космическая программа РФ развивается планово, пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Он предположил, что запуск состоялся 16 мая. По его словам, на той же орбите находится «американский правительственный спутник». Он пообещал, что Пентагон будет следить за российским аппаратом.

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      Семен Александров
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