В администрации президента Ирана раскрыли подробности крушения вертолета Раиси

Глава администрации Раиси Эсмаили рассказал новые подробности крушения вертолета

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в другом вертолете, сопровождавшем Эбрахима Раиси, рассказал новые подробности крушения его летального аппарата. Его цитирует IRNA.

По словам Эсмаили, изначально во время полета погодные условия были благоприятные. Через полчаса возле медного рудника Сунгун образовалось облачность.

«Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал», — сказал он.

Экипаж их вертолета пытался связаться с пассажирами пропавшего летательного аппарта, но никто не ответил. Чуть позже с ними связался Имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который летел вместе с Раиси. Он сказал, что плохо себя чувствует и не знает, где он. В итоге через некоторое время он скончался, как и остальные члены экипажа.

Глава администрации президента заявил, что видел облако только в одном ущелье, на очень ограниченной территории, поэтому затруднился сказать, могли ли неблагоприятные погодные условия стать фактором трагедии.

Вертолет Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана 19 мая. Никто из пассажиров не выжил.

Президент России Владимир Путин заявлял, что страна готова помочь Ирану в расследовании гибели его иранского коллеги.