В вертолете президента Ирана был неожиданный пассажир. Он сел на борт в последний момент

Главы МИД Абдоллахияна не должно было быть на рухнувшем вертолете с Раиси

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян стал неожиданным пассажиром вертолета, перевозившего президента страны Эбрахима Раиси — его не должно было быть на борту. Об этом пишут журналисты газеты Türkiye.

По данным СМИ, Абдоллахиян и губернатор Тебриза Малик Рахмети должны были вместе сесть на другой вертолет, однако в последний момент перед вылетом произошли изменения. Также на президентском борту были имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, экипаж вертолета и один охранник. Никто из них не выжил. Два других вертолета, на борту которых были глава иранского Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш, благополучно вернулись.

Известно, что Абдоллахиян руководил МИД исламской республики с 2021 года. До этого он руководил отделом по отношениям со странами Африки и Ближнего Востока.

Фото: Stringer / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Крушение вертолета Раиси связали с внутренней борьбой за власть в Иране

Турецкое издание Hürriyet связало крушение вертолета иранского президента с внутренней борьбой за власть. Согласно данным в материале, из-за преклонного возраста обладающего высшей властью верховного лидера Али Хаменеи в Иране в стране ведется борьба за власть.

Раиси входил в состав делегации, которая будет избирать религиозного лидера, и был одним из самых сильных кандидатов на пост религиозного лидера. Однако группа, собравшаяся вокруг религиозного лидера, желает видеть на этом посту сына Али Хаменеи — Моджтабу Хаменеи из материала турецкой газеты Hürriyet

Главу МИД страны также назвали весомой фигурой в политике исламской республики. Так, он являлся одним из кандидатов в президенты после Раиси. «В случае если на него было совершено покушение, это может означать удар сразу по двум зайцам одним выстрелом», — указали авторы. Они подчеркнули, что президенту был предоставлен вертолет с недостаточным оборудованием, в отличие от других двух бортов, которые смогли вернуться. По мнению обозревателей, Раиси должен был летать на наиболее оснащенных вертолетах.

При этом издание Türkiye указало, что президентский вертолет был оснащен геотрекерами и пилотировался опытными военными летчиками. В транспортном средстве была установлена ​​специальная система, обеспечивающая 72-часовую бесперебойную связь, однако местонахождение вертолета это определить не помогло.

В России же случившееся с Раиси связали с санкциями США. По мнению политолога Сергея Маркова, иранского лидера погубило слишком хорошее отношение его страны к Америке. Он также допустил, что Иран чересчур уважал Соединенные Штаты. «Поэтому он летел на американском вертолете. Но из-за санкций американская авиатехника обслуживается не по правилам. Если бы руководство Ирана летало на вертолете из России или Китая, то катастрофы, возможно, и не случилось бы», — указал он.

Возможной причиной авиакатастрофы назвали плохие погодные условия

Разведывательные органы США классифицировали крушение вертолета как несчастный случай. По словам лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, в день крушения вертолета на северо-западе Ирана была очень плохая, туманная погода. «Так что это похоже на несчастный случай, но дело все еще расследуется», — сказал сенатор. В Иране же причиной крушения вертолета назвали сам летательный аппарат.

Фото: Ali Hamed Haghdoust / IRNA / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Известно, что потерпевший крушение вертолет Bell-212 был американского производства. При этом в Иране уже были случаи крушения данной модификации летательного аппарата. Сами США заявили о непричастности к случившемуся. «В произошедшем нет иностранного вмешательства. Обвинения, касающиеся якобы косвенной причастности Белого дома к происшествию, являются нелепыми», — сообщил анонимный чиновник. Также о непричастности к трагедии высказался Израиль. «Это были не мы», — сказал анонимный источник.

Гибель главы исламской республики 20 мая официально подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. Авиакатастрофа произошла днем 19 мая после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Исполняющим обязанности президента до выборов в стране станет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Внеочередные выборы назначены на 28 июня.