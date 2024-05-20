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17:49, 20 мая 2024Мир

В Иране не подтвердили версию о покушении на президента. Что назвали причиной крушения вертолета?

IRNA: вертолет президента Ирана рухнул из-за технической неисправности

Фото: Stringer / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Причиной крушения вертолета президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси стал сам летательный аппарат. Подробности происшествия привело иранское информационное агентство IRNA.

Раиси погиб в воскресенье (19 мая 2024 года) в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности

IRNAинформационное агентство

Агентство уточняет, что, кроме главы Ирана, на борту вертолета находились глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник охраны Раиси, а также пилоты и летный экипаж. Все они погибли. При этом сообщается, что имам Але Хашем прожил еще час после произошедшего, так как его тело пострадало меньше, чем у других участников катастрофы.

Вертолет с Раиси разбился из-за плохих метеоусловий

Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан в воскресенье, 19 мая, после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам посла Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи, авиасудно совершило жесткую посадку из-за плохих погодных условий. «Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная. Горная, труднодоступная местность», — отметил Санеи.

Погодные условия также осложнили поисковую операцию, которая началась после сообщений о крушении вертолета.

Фото: Stringer / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

В Иране не в курсе версии о теракте в отношении вертолета

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что не в курсе версии о теракте в отношении вертолета с президентом Раиси. «Я не в курсе этой версии в силу того, что со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра с российскими коллегами занимались тем, какая может быть оказана помощь в поисковой ситуации», — сказал дипломат.

Он добавил, что одной установленной версии крушения еще нет, разбирательство продолжается.

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Белый дом заявил о непричастности США к крушению вертолета

Телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что США отвергают версию об иностранном участии в авиакатастрофе. Обвинения, касающиеся косвенной причастности Белого дома к происшествию, там назвали нелепыми.

Источник также подчеркнул, что случившееся «не приведет к каким-либо радикальным переменам» в отношениях двух стран.

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      Анастасия Яланская
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