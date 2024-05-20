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13:50, 20 мая 2024Мир

В Иране назвали причину крушения вертолета президента Раиси

IRNA: крушение вертолета главы Ирана произошло из-за технической неисправности

Фото: West Asia News Agency / Reuters

В Иране назвали причину крушения вертолета, в результате которого погибли президент Исламской Республики Эбрахим Раиси, глава МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана и их сопровождающие. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Раиси погиб в воскресенье (19 мая 2024 года) в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности», — говорится в материале.

19 мая вертолет президента Ирана жестко приземлился в горах провинции Восточный Азербайджан. В результате трагедии погибли все пассажиры и члены экипажа.

Согласно 131 статье Конституции страны, исполняющим обязанности главы государства станет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Похороны погибших пройдут 21 марта в городе Тебриз.

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      Виктория Кондратьева
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