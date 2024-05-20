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11:22, 20 мая 2024Мир

Стали известны дата и место проведения церемонии похорон президента Ирана

Власти Ирана: церемония похорон президента Раиси пройдет 21 мая в Тебризе

Фото: Wana News Agency / Reuters

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая в Тебризе. Дату и место проведения церемонии озвучили иранские власти, сообщает IRNA.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также объявил национальный траур сроком на пять дней.

19 мая вертолет иранского лидера потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с Раиси на борту находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы Исламской Республики. Он отметил, что Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине.

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      Виктория Кондратьева
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