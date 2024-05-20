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17:30, 20 мая 2024Мир

Находящийся в вертолете с Раиси имам Але Хашем прожил час после крушения

Tasnim: имам Але Хашем прожил час после крушения вертолета с президентом Ирана

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем прожил час после крушения вертолета и был в сознании, что позволило ему выйти на связь и позвонить по телефону. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Тело Але Хашема пострадало меньше, чем у других участников катастрофы, находящихся на борту. Поэтому ему удалось прожить еще час после крушения вертолета. Он даже смог позвонить и поговорить по телефону с главой администрации иранского президента [Эбрахима Раиси] Голямом Хосейном Эсмаили», — передает агентство.

Сообщается, что потерпевший крушение вертолет Bell-212 с президентом Ирана и его окружением был американского производства.

При этом Белый дом отрицает любые обвинения в адрес США, касающиеся причастности Вашингтона к трагедии. Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, назвал подозрения «нелепыми».

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      Дарья Устьянцева
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