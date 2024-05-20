«Он не был тем, кто источал харизму». Президент Ирана погиб в авиакатастрофе. Как мир отреагировал на его смерть?

«Лента.ру» собрала реакции мировых СМИ на гибель президент Ирана Раиси

20 мая во время крушения вертолета умер президент Ирана Эбрахим Раиси. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, также находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Новость об авиакатастрофе попала на первые полосы ведущих международных СМИ. В материалах журналисты и эксперты рассказывают, каким был президент Ирана и что ждет страну после его смерти.

The Guardian

Британское издание The Guardian назвало Раиси «жестким лидером», являющимся протеже верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Журналисты газеты со ссылкой на аналитиков написали, что Раиси мог заменить Хаменеи на посту верховного лидера.

Фото: Vahid Salemi / AP

Издание также обратило внимание на тот факт, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, обладающий высшей властью в стране, выступил перед согражданами, «не имея официальной информации о том, жив ли президент или мертв». В статье приводятся слова Хаменеи, в которых он обращался к народу с обещанием, что «никаких сбоев в работе государства не произойдет».

СNBC

Американский телеканал СNBC опубликовал комментарий сотрудника Женевского центра по вопросам политики в области безопасности Али Ахмади. «Последствия этого (смерти президента Ирана — прим. "Ленты.ру") будут довольно сдержанны», — сказал аналитик в интервью каналу.

Фото: Islamic Republic News (IRNA) / Anadolu / Getty Images

По словам эксперта, президент Ирана Эбрахим Раиси был «довольно незначительной фигурой в решении вопросов национальной безопасности». Ахмади отметил, что внешняя политика Ирана в основном регулировалась канцелярией верховного лидера и иранскими военными. «Внешняя политика Ирана вряд ли изменится», — заключил аналитик.

Журналисты канала также назвали Раиси «жестким, консервативным политиком». «Устоявшийся политический тяжеловес, он считался претендентом на смену верховного лидера аятоллы Хаменеи», — высказались об иранском лидере обозреватели.

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Al Jazeera

Катарский телеканал Al Jazeera опубликовал материал, в котором охарактеризовал риторику Раиси как суровую. Обозреватели обратили внимание, что иранский лидер дважды баллотировался на пост президента и занял его в 2021 году на фоне низкой явки избирателей и широкой дисквалификации кандидатов-реформистов.

Politico

Американская газета Politico также отметила потенциал Раиси заменить на посту верховного лидера Али Хаменеи, однако назвала такой исход в последнее время менее вероятным из-за его жестокой политики. «Даже обстоятельства, окружающие его президентскую победу в 2021 году, подорвали его авторитет как потенциального лидера», — говорится в материале.

Раиси обеспечил победу только благодаря массовой дисквалификации оппонентов и на рекордно низкой явке Politico

Журналисты тоже обратили внимание на тот факт, что смерть Раиси увеличила вероятность того, что пост Хаменеи займет его сын — Моджтаба Хаменеи. «Раиси представляет собой более молодую версию революционной элиты Ирана — гораздо менее компетентной, но гораздо более ревностной», — приводит газета слова политического обозревателя Бенама Бен Талеблу.

The New York Times

Американская газета The New York Times также охарактеризовала Раиси как «лучшего претендента на смену верховному лидеру страны». Журналисты издания отметили, что Раиси не устанавливал «ядерную политику, но унаследовал правительство, которое неуклонно расширяло свое региональное влияние».

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Издание, ссылаясь на политических аналитиков, описало Раиси как лояльного исполнителя политики верховного лидера Хаменеи и посредника растущей власти Корпуса стражей исламской революции в политике и экономике Ирана.

«Раиси не был тем, кто источал харизму. Его речи не мотивировали людей на улицы. Он осуществлял политику. Прежде всего, он был инсайдером режима. Он был идеологом, который работал внутри системы и через систему», — привела газета слова политического обозреватели Санама Вакила. Консервативные эксперты в государственных СМИ, в свою очередь, похвалили иранского лидера за повторное введение строгих религиозных правил, а также нетерпимость к инакомыслию.

