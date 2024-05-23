Адвокат Успенской напомнила Киркорову о трех днях на извинения

Адвокат Сенина: у Киркорова осталось три дня на извинения перед Успенской

Адвокат российской певицы Любови Успенской Елена Сенина выдвинула ультиматум исполнителю Филиппу Киркорову. Ее слова приводит KP.RU.

«Нам ничего не оставалось, кроме того, как обратиться к нему [Киркорову] с досудебной претензией — в течение десяти дней мы ждем ответ, и если не дожидаемся ответа, то обращаемся в суд. Осталось три дня. Если Киркоров не выполнит наши требования через три дня, мы подаем в суд», — заявила представительница артистки.

Ранее Киркоров встретился с Успенской на фоне судебных разбирательств. Оба артиста приняли участие в съемках финала шоу «Фабрика звезд».

До этого Киркоров через суд потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она в одном из интервью назвала его женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста.

После этого Успенская пригрозила судом Киркорову, который обозвал ее попрошайкой.