Адвокат Успенской напомнила Киркорову о трех днях на извинения
Адвокат российской певицы Любови Успенской Елена Сенина выдвинула ультиматум исполнителю Филиппу Киркорову. Ее слова приводит KP.RU.
«Нам ничего не оставалось, кроме того, как обратиться к нему [Киркорову] с досудебной претензией — в течение десяти дней мы ждем ответ, и если не дожидаемся ответа, то обращаемся в суд. Осталось три дня. Если Киркоров не выполнит наши требования через три дня, мы подаем в суд», — заявила представительница артистки.
Ранее Киркоров встретился с Успенской на фоне судебных разбирательств. Оба артиста приняли участие в съемках финала шоу «Фабрика звезд».
До этого Киркоров через суд потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она в одном из интервью назвала его женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста.
После этого Успенская пригрозила судом Киркорову, который обозвал ее попрошайкой.