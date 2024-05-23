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12:40, 23 мая 2024Культура

Адвокат Успенской напомнила Киркорову о трех днях на извинения

Адвокат Сенина: у Киркорова осталось три дня на извинения перед Успенской

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Адвокат российской певицы Любови Успенской Елена Сенина выдвинула ультиматум исполнителю Филиппу Киркорову. Ее слова приводит KP.RU.

«Нам ничего не оставалось, кроме того, как обратиться к нему [Киркорову] с досудебной претензией — в течение десяти дней мы ждем ответ, и если не дожидаемся ответа, то обращаемся в суд. Осталось три дня. Если Киркоров не выполнит наши требования через три дня, мы подаем в суд», — заявила представительница артистки.

Ранее Киркоров встретился с Успенской на фоне судебных разбирательств. Оба артиста приняли участие в съемках финала шоу «Фабрика звезд».

До этого Киркоров через суд потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она в одном из интервью назвала его женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста.

После этого Успенская пригрозила судом Киркорову, который обозвал ее попрошайкой.

ЖЗЛ
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