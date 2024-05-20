Киркоров встретился с Успенской на фоне судебных разбирательств

Киркоров встретился с Успенской на съемках на фоне судебных разбирательств

Российский певец Филипп Киркоров встретился с исполнительницей Любовью Успенской на фоне судебных разбирательств. Оба артиста приняли участие в съемках финала шоу «Фабрика звезд», видео которого доступно на Rutube.

Певица вышла на сцену и вместе с участницами шоу Марией Гордеевой и Нонной Еганян спела свою песню «К единственному нежному». Киркоров, который является членом жюри «Фабрики звезд», улыбался, наблюдая за выступлением, а также покачивался в такт музыке.

Ранее Киркоров через суд потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она в одном из интервью назвала его женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста.

После этого Успенская пригрозила судом Киркорову, который обозвал ее попрошайкой.