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16:12, 20 мая 2024Культура

Киркоров встретился с Успенской на фоне судебных разбирательств

Киркоров встретился с Успенской на съемках на фоне судебных разбирательств

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский певец Филипп Киркоров встретился с исполнительницей Любовью Успенской на фоне судебных разбирательств. Оба артиста приняли участие в съемках финала шоу «Фабрика звезд», видео которого доступно на Rutube.

Певица вышла на сцену и вместе с участницами шоу Марией Гордеевой и Нонной Еганян спела свою песню «К единственному нежному». Киркоров, который является членом жюри «Фабрики звезд», улыбался, наблюдая за выступлением, а также покачивался в такт музыке.

Ранее Киркоров через суд потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она в одном из интервью назвала его женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста.

После этого Успенская пригрозила судом Киркорову, который обозвал ее попрошайкой.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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