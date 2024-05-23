Известный советский актер высказался о поведении покинувшего Россию Назарова

Актер Юрий Назаров назвал выродком звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова

Известный советский актер, народный артист России Юрий Назаров высказался о поведении покинувшего Россию актера Дмитрия Назарова. Его слова приводит aif.ru.

Назаров назвал звезду сериала «Кухня» выродком и подчеркнул, что ему стыдно за своего однофамильца. «Как раздавленный слизняк. Про таких предателей писал когда-то Николай Алексеевич Некрасов: "одержимы холопским недугом"», — сказал он.

Ранее Дмитрий Назаров критически высказался в адрес россиян в соцсетях. «Как много мог бы наш народ. Эх, кабы, кабы, кабы...» — отметил он в одном из эфиров.

«Народ ему не тот?! А сам-то он кто? Не русский? Сам себя и своих родителей, получается, поливает», — прокомментировал это высказывание народный артист.

В феврале стало известно, что Назаров рискует потерять дом и квартиру за фейки о Вооруженных силах РФ. В России актер владеет трехэтажным домом, стоимость которого оценивается в 15 миллионов рублей, а также трехкомнатной квартирой в Москве примерно за 20 миллионов рублей.