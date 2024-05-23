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15:33, 23 мая 2024Россия

Кадыров заявил о поиске работы для своего ближайшего соратника

Кадыров заявил о поиске работы для экс-спикера парламента Чечни Даудова

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

Магомеду Даудову, покинувшему 15 мая пост спикера парламента Чечни, сейчас ищут новую работу. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров корреспонденту Telegram-канала Shot.

«Ищем работу для него», — сказал политик, отвечая на вопрос о новой должности своего ближайшего соратника. При этом Кадыров пока не знает, будет ли это пост федерального уровня или в Чечне.

Ранее стало известно, что Даудов также покинул пост президента футбольного клуба «Ахмат», который вместо него возглавил 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров, назначенный 21 мая министром по физической культуре и спорту республики.

15 мая Даудов объявил, что после совещания с Кадыровым принял решение уйти с должности председателя чеченского парламента, которую занимал с июля 2015 года. Политик не назвал свое будущее место работы, однако заявил, что его призвание — путь Ахмата-Хаджи Кадырова.

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Глава Чечни, комментируя отставку своего ближайшего соратника, подчеркнул, что тому «стоит искать себя в иных сферах». Он также выразил бывшему председателю регионального парламента благодарность за работу, подчеркнув, что, помимо прямых обязанностей, Даудов успешно решал и другие важные задачи, включая руководство Региональным штабом проведения специальной военной операции.

ЖЗЛ
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