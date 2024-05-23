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04:35, 23 мая 2024Наука и техника

НАСА признало успешным эксперимент SpaceX по перекачке топлива внутри Starship

НАСА: эксперимент SpaceX по перекачке топлива внутри Starship прошел успешно

Фото: Joe Skipper / Reuters

Эксперимент SpaceX по перекачке топлива внутри многоразовой транспортной системы Starship в ходе ее третьих летных испытаний, скорее всего, прошел успешно, признала менеджер программы Human Landing System (HLS) НАСА Лиза Уотсон-Морган. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

По ее словам, целью эксперимента было перекачать не менее 10 тонн топлива из коллекторного бака в основной бак с жидким кислородом. «Судя по данным, которые я получила от людей, похоже, что это удалось», — сказала менеджер.

По ее словам, четвертое летное испытания во многом станет повторением третьего, но без экспериментов, а главный интерес НАСА заключается в том, чтобы SpaceX продемонстрировала слаженную работу всех двигателей системы Starship, что важно для будущих лунных миссий.

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В апреле издание SpaceNews со ссылкой на опубликованную компанией SpaceX презентацию сообщило, что в ходе четвертых летных испытаний компания ожидает, что верхняя (вторая) ступень Starship совершит управляемую вертикальную посадку на поверхность воды, тогда как нижняя (первая) ступень системы будет посажена на «виртуальную платформу» в Мексиканском заливе.

В марте то же издание сообщило, что в ходе третьих летных испытаний Starship, состоявшихся в том же месяце, удалось провести два теста со второй ступенью транспортной системы — открытие люков грузового отсека и перекачку топлива между баками.

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      Иван Потапов
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