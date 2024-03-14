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17:57, 14 марта 2024Наука и техника

В США оценили испытания Starship

SpaceNews: SpaceX добилась значительного прогресса при испытаниях Starship

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания SpaceX добилась значительного прогресса в ходе последних испытаний двухступенчатой многоразовой транспортной системы Starship. Оценку третьим летным тестам дали в SpaceNews.

Издание напомнило, что разделение ступеней системы произошло успешно.

В свою очередь, приводнение в Мексиканском заливе первой ступени — ракетного ускорителя Super Heavy — произошло не так, как ожидалось: вместо того, что в SpaceX называли «мягким приводнением», ускоритель достиг поверхности воды на скорости более тысячи километров в час.

Вторая ступень — корабль Starship — продолжила полет и вышла на запланированную траекторию. Также компании удалось провести два теста с кораблем — открытие люков грузового отсека и перекачку топлива между баками. После завершения полета в космосе корабль вошел в атмосферу, где должен был совершить жесткую вертикальную посадку на водную поверхность в южной части Индийского океана.

Издание также напомнило, что изначально в ходе третьих летных испытаний SpaceX не планировала сохранение ступеней Starship.

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Пуск системы состоялся с площадки Бака-Чика в американском штате Техас 14 марта в 16:25 по московскому времени. Через несколько секунд ступени системы успешно разъединились.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле того же года.

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      Иван Потапов
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