Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:45, 23 мая 2024Культура

Раскрыты имена выступающих на ПМЭФ-2024 артистов

Инстасамка, Лепс, Баста и другие артисты выступят на ПМЭФ-2024
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Раскрыты имена артистов, планирующих выступить на XXVII Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в этом году на ПМЭФ выступят Баста (Василий Вакуленко), Инстасамка (Дарья Зотеева), группы «Нейромонах Феофан», «Любэ» и «Руки Вверх!», а также Валерий Сюткин, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Игорь Корнелюк, Анна ASTI, дуэт HammAli & Navai, IOWA, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Настасья Самбурская и Artik и Seville.

Помимо этого, отмечается, что певец Дима Билан, а также группа Uma2rman выступят на форуме два раза. В список заявленных на ПМЭФ-2024 исполнителей также попали кавер-бэнд «Фрукты», «ЧиЖ», «Чайф», «Рондо» и джазмен Игорь Бутман. Гости форума также смогут посетить выступление стендап-комика Евгения Чебаткова.

По данным издания, выступившие на ПМЭФ в прошлом году артисты Ирина Аллегрова, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Виктория Цыганова в этот раз не примут участие в мероприятии.

Ранее Инстасамка заявила о желании стать матерью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о снятии с должности еще одного российского генерала

      Названы простые способы не набрать вес в отпуске

      В России ответили на вопрос о вероятности новых задержаний в Минобороны

      Бритни Спирс изъявила желание увеличить ягодицы

      В США заявили о несоответствии финансирования Украины американским интересам

      В «Роскосмосе» заявили об открытости проекта по освоению Луны

      Лосиха затоптала пытавшегося снять ее лосят фотографа

      Раскрыта причина ареста высокопоставленного офицера Минобороны России

      Песков оценил идею США разрешить ВСУ наносить удары по территории России

      Рудковская застряла в аэропорту любимого курорта богачей на восемь часов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше