Раскрыты имена выступающих на ПМЭФ-2024 артистов

Инстасамка, Лепс, Баста и другие артисты выступят на ПМЭФ-2024

Раскрыты имена артистов, планирующих выступить на XXVII Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в этом году на ПМЭФ выступят Баста (Василий Вакуленко), Инстасамка (Дарья Зотеева), группы «Нейромонах Феофан», «Любэ» и «Руки Вверх!», а также Валерий Сюткин, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Игорь Корнелюк, Анна ASTI, дуэт HammAli & Navai, IOWA, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Настасья Самбурская и Artik и Seville.

Помимо этого, отмечается, что певец Дима Билан, а также группа Uma2rman выступят на форуме два раза. В список заявленных на ПМЭФ-2024 исполнителей также попали кавер-бэнд «Фрукты», «ЧиЖ», «Чайф», «Рондо» и джазмен Игорь Бутман. Гости форума также смогут посетить выступление стендап-комика Евгения Чебаткова.

По данным издания, выступившие на ПМЭФ в прошлом году артисты Ирина Аллегрова, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Виктория Цыганова в этот раз не примут участие в мероприятии.

Ранее Инстасамка заявила о желании стать матерью.