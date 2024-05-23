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19:42, 23 мая 2024Россия

Стала известна версия жены замглавы Генштаба ВС России о причинах его ареста

«Известия»: жена замглавы Генштаба Шамарина считает, что его подставили

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жена замначальника Генштаба, начальника Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина Елизавета, считает, что ее мужа, арестованного по подозрению в получению особо крупной взятки, подставили. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По словам Шамариной, деньги ее супругу одолжил знакомый, после чего на генерала написали заявление сослуживцы. При этом женщина подчеркнула, что сам замначальника Генштаба в долг не просил.

В качестве подтверждения своей версии жена офицера указала на показания его сослуживцев, которые утверждают, что Шамарин сам попросил деньги.

Ранее стало известно, что, по данным Следственного комитета России, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил 36 миллионов рублей от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании Елены Гришиной за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и покровительство.

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Начальника Главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали утром 23 мая. В этот же день суд арестовал его на два месяца. Офицеру грозит до 15 лет лишения свободы. Как стало известно, замначальника Генштаба не признал вину и отверг причастность к получению взятки.

Вечером 23 мая по аналогичному обвинению задержали офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны России Владимира Вертелецкого. Его подозревают в получении машины и дома от предпринимателя, который работал с гособоронзаказом.

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      Константин Лысяков
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