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19:11, 23 мая 2024Силовые структуры

Генерал Шамарин отказался признать вину в получении особо крупной взятки

Генерал Шамарин отверг причастность к получению особо крупной взятки

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин, являющийся замначальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова, не признал вину в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, во время предъявления обвинения Шамарин отверг причастность к получению особо крупной взятки.

О задержании генерал-лейтенанта стало известно ранее, 23 мая. По версии следствия, генерал-лейтенант получил 36 миллионов рублей от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании Елены Гришиной.

235-й гарнизонный суд арестовал Шамарина на время расследования уголовного дела. Также были арестованы его активы, банковские счета и недвижимость.

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      Илона Палей
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