Генерал Шамарин отказался признать вину в получении особо крупной взятки

Генерал Шамарин отверг причастность к получению особо крупной взятки

Начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин, являющийся замначальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова, не признал вину в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, во время предъявления обвинения Шамарин отверг причастность к получению особо крупной взятки.

О задержании генерал-лейтенанта стало известно ранее, 23 мая. По версии следствия, генерал-лейтенант получил 36 миллионов рублей от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании Елены Гришиной.

235-й гарнизонный суд арестовал Шамарина на время расследования уголовного дела. Также были арестованы его активы, банковские счета и недвижимость.